شكرا لقرائتكم خبر عن جرائم الحمدين تتنامى.. تقرير يكشف انتهاكات قطر ضد القبائل المعارضة بالدوحة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انتهاكات متواصلة يقوم بها نظام تميم بن حمد في قطر، ضد أبناء الشعب القطري، وأبناء القبائل في الدوحة، لانتقادهم تصرفات النظام بالدوحة، وما يقوم به بغياب المساواة بين أبناء القبائل، ومنح الأتراك وغيرهم بالجنسية القطرية، في الوقت الذى يقوم به طرد كل من ينتقده أو يعارضه.

وكشف تقرير أعدته مؤسسة "ماعت"، أن النظام القطري ينتهك حقوق الإنسان في الدوحة، ضد أبناء قبيلة الغفران وغيرها، بل وقام بطردهم خارج بلادهم، وأدخل المئات منهم السجون، بالإضافة إلى أصدر القرارات بمنعهم من التملك وأى حقوق لهم في دولتهم، إضافة إلى معاناتهم بسبب التهجير وعدم وجود جنسيات لهم.

وأضاف التقرير، أن النظام القطري، يواصل جرائمه ضد أبناء القبائل باعتقال العشرات منهم، خلال الساعات الماضية، بزعم إثارة النعرات القبلية بين أبناء المجتمع الواحد واستخدام متكرر لمفردات عنصرية، ولكن في الحقيقة، يتم انتهاك حقوقهم نتيجة لمعارضتهم لسياسات تميم.