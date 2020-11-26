مقتل شخص بانفجار عبوة ناسفة شمالي تكريت

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - أفاد مصدر أمني بمحافظة صلاح الدين، مساء أمس، بمقتل شخص بانفجار عبوة ناسفة شمالي تكريت مركز محافظة صلاح الدين (170 كيلومتراً شمال بغداد).



وقال العقيد محمد خليل البازي، من قيادة شرطة محافظة صلاح الدين لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ): إن "أحد الفلاحين كان يقوم، مساء اليوم، بأعمال الحراثة في حقله قرب مفرق الشرقاط (110كيلومترات شمالي تكريت)، وتعرض لانفجار عبوة ناسفة يُعتقد أنها من مخلَّفات تنظيم داعش الإرهابي، ما أدى إلى وفاته في الحال وتدمير جرار الحراثة الذي كان يستقله، فيما قامت قوة من الشرطة بنقل الجثة إلى ذويه".

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