شكرا لقرائتكم خبر عن «صحتي» يوصي ببيئة معززة لصحة اليافعين خلال الجائحة والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الشارقة: ميرفت الخطيب

كشف «مؤتمر صحتي الدولي الثامن» الافتراضي أن إمارة الشارقة، الأولى على مستوى الدولة المطبقة للمعايير المحدثة لبرنامج المدارس الصحية الخاصة بأنظمة التعليم عن بعد والأزمات والطوارئ، وأوصى المؤتمر الذي عقد برعاية قرينة صاحب السمو حاكم الشارقة سمو الشيخة جواهر بنت محمد القاسمي رئيسة المجلس الأعلى لشؤون الأسرة، وتنظيم إدارة التثقيف الصحي في المجلس، بإلزامية وضع خطط الطوارئ والأزمات ضمن البيئات المدرسية، وتحقيق صحة الطلبة في ظل جائحة كوفيد -19 ضمن نطاق تطبيق نظام التعليم عن بعد.

كما دعا - المؤتمر الذي اختتمت فعالياته مساء أمس- إلى تشجيع المدارس على تبني تطبيق معايير برنامج المدارس الصحية المعتمد من منظمة الصحة العالمية، وإنشاء شبكة وطنية لتبادل الخبرات بين المدارس وكافة شركاء برنامج المدارس الصحية.

وأعربت إيمان راشد سيف مدير إدارة التثقيف الصحي، عن سعادتها بالنجاح الكبير الذي حققه المؤتمر صحتي الثامن والذي أثبت مكانته كمنصة صحية دولية هدفها تحقيق الصحة المستدامة لكافة أفراد المجتمع، ليضاف هذا النجاح إلى سجل إنجازات إمارة الشارقة على الصعيد الصحي.