شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق «ديكوبيلد» بمشاركة 55 عارضاً والان نبدء باهم واخر التفاصيل



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”

انطلقت أمس النسخة الرابعة من معرض الإسكان ومواد البناء والديكور والاستشارات الهندسية «ديكوبيلد 2020»، الذي تنظمه مؤسسة محمد بن راشد للإسكان في الفترة من 26-28 نوفمبر الجاري في قاعة «البيت متوحد» بمنطقة الورقاء 4 في إمارة دبي، بمشاركة أكثر من 55 عارضاً من مختلف إمارات الدولة، يقدمون أسعاراً تنافسية للمواطنين وبحضور سامي قرقاش المدير التنفيذي للمؤسسة، وتجول في مختلف أرجاء المعرض والتقى عدداً من العارضين واستمع منهم إلى شرح مفصل عن آخر ما توصلت إليه القطاعات التي يمثلونها.

ويوفر ديكوبيلد 2020 فرصة مهمة للمواطنين، بما يقدمه من أسعار مخفضة مناسبة لمختلف الميزانيات وفي حدود قيمة المُنح أو القروض التي يحصل عليها المواطنون المستفيدون من جهات الإسكان في الدولة، فضلاً عن استعراض آخر ما وصل إليه قطاع بناء وتجهيز المساكن من مواد وحلول وأنظمة مبتكرة.

وحرصت الجهات العارضة على تقديم نموذج للمنزل الإماراتي المتكامل، الذي تتوفر فيه سبل الراحة للمواطن من خلال توفير الخدمات الأساسية التي يحتاج إليها، فضلاً عن تقديم تصاميم إنشائية ومعمارية تم تطويرها من قبل استشاريين للتيسير على المواطنين، بما يخفض من أتعاب المكاتب الاستشارية ويسرع عملية البناء، بهدف العمل على تسهيل إجراءات بناء المساكن للمواطنين وفق مستويات الجودة المطلوبة وفي إطار الوقت والميزانية المحددين.

وتنوعت الجهات العارضة بين شركات المقاولات ومواد البناء والتصميم الداخلي والديكور، والاستشارات الهندسية وإدارة المشاريع، والأثاث والمفروشات والستائر والإضاءة والكهربائيات والحدائق وأحواض السباحة.

مكانة متنامية

وقال سامي قرقاش : «إن نسبة حجز الشركات العارضة بلغ 100 %، فيما يعكس ذلك المكانة المتنامية التي وصل إليها (ديكوبيلد)، ويؤكد أهميته كمناسبة سنوية تحرص المؤسسة على تنظيمها بهدف التسهيل على المواطنين والتيسير عليهم من خلال توفير خدمات مبتكرة تساعدهم للحصول على الخدمات الإسكانية بأبسط الطرق وأسرعها، بما يتماشى مع توجهات قيادتنا الرشيدة التي تسعى دوماً إلى تحقيق مستوى معيشي وحياة كريمة لكافة المواطنين».

فرصة مهمة

وأشار قرقاش إلى أن المعرض يعد فرصة مهمة للمواطنين والمقاولين والمكاتب الاستشارية للالتقاء والتشاور وتبادل الأفكار والآراء، والاطلاع على التقنيات الحديثة في ما يتعلق بالمساكن الذكية، والتي تطبق معايير الاستدامة، حيث يتم عرض هذه المنتجات بأسعار تنافسية، تشجع على تنفيذ المواطنين منازلهم ضمن هذه المعايير.

يحظى المعرض الذي يفتتح أبوابه يومياً من الساعة العاشرة صباحاً وحتى الثامنة مساء هذا العام برعاية من بلدية دبي، وبرنامج الشيخ زايد للإسكان وبلدية الشارقة، ودائرة الإسكان في الشارقة، ودائرة التنمية الاقتصادية في دبي، وجمعية المهندسين الإماراتية، ورعاية إعلامية من قناة سما دبي وبدعم من غرفة تجارة وصناعة دبي.

رعاية كبيرة