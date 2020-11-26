شكرا لقرائتكم خبر عن عبدالله آل حامد يتفقد «طوارئ» مدينة الشيخ شخبوط والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: ”الخليج 365”
اطلع عبدالله بن محمد آل حامد، رئيس دائرة الصحة أبوظبي، يرافقه الدكتور ناصر عماش، المدير التنفيذي لمدينة الشيخ شخبوط الطبية والعميد الركن الطبيب عائشة سلطان الظاهري قائد سلاح الخدمات الطبية، على واقع الخدمات المتميزة التي تقدمها وحدة الطوارئ والحروق وإعادة التأهيل بمدينة الشيخ شخبوط الطبية، وذلك خلال جولة تفقدية قام بها إلى المنشأة.
وجرى خلال الجولة التفقدية الاطلاع على الخدمات التي تقدم للمواطنين والمقيمين في الإمارة.
وأشار آل حامد إلى أن أبوظبي بتوجيهات قيادتها الرشيدة مستمرة في جهودها لضمان سهولة حصول جميع أفراد المجتمع على الخدمات الصحية بمستويات جودة عالمية بشكل آمن، بما يضمن المحافظة على صحتهم وسلامتهم بالدرجة الأولى في ظل استمرار جائحة فيروس كوفيد-19.
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