شكرا لقرائتكم خبر عن مساحات إبداعية لـ «التعاون» في مركز الشباب العربي والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: ”الخليج 365”

دشنت الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، ومركز الشباب العربي، والمؤسسة الاتحادية للشباب، مساحات إبداعية لمجلس التعاون في المركز، كما تم تدشين شراكات لتمكين شباب المنطقة.

حضر التدشين الشيخ راشد بن حميد النعيمي، رئيس دائرة البلدية والتخطيط في عجمان، نائب رئيس مركز الشباب العربي والدكتور نايف الحجرف، أمين عام مجلس التعاون لدول الخليج العربية، و ، وشما المزروعي وزيرة الدولة لشؤون الشباب، وسفراء دول المجلس، والدكتورة دينا عساف الممثل المقيم للأمم المتحدة لدى دولة الإمارات، ضمن فعالية شاملة بمقر المركز في العاصمة الإماراتية أبوظبي.

ورفع الحجرف، أسمى آيات الشكر إلى مقام صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، على دعم سموه لمسيرة العمل الخليجي المشترك.

وأشار إلى أن إعلان قيام مجلس التعاون هنا في أبوظبي عام 1981، شكل منعطفاً كبيراً وتحولاً جوهرياً، لبدء مرحلة جديدة نحو التكامل والترابط، حيث مضت مسيرة العطاء لتكمل اليوم عقدها الرابع، في ظل قيادات حكيمة وشعوب كريمة.

من جهته قال الشيخ راشد بن حميد: «اليوم نخطو خطوة جديدة تسرّع وتيرة العمل الشبابي الخليجي بالشراكة مع مؤسسة مجلس التعاون العريقة بتاريخها، الشابة بمشاريعها وطموحاتها وفكرها، لخدمة تطلعات شباب المنطقة وتحقيق أولوياته وتعزيز قدراته على التواصل، وتمثيل بلادنا وقيمنا وهويتنا وإنجازاتنا خير تمثيل إقليمياً ودولياً».

وأكدت شما المزروعي: «نتطلع للعمل مع كل فرد ومؤسسة وقطاع على المستويات الدولية والعربية وفي دول مجلس التعاون لتمكين الشباب العربي، بما في ذلك الشباب الخليجي، من الإنجاز والإبداع والريادة وتحويل أفكاره المبتكرة إلى واقع ملموس».

إلى ذلك شهد الحفل تدشين مساحات إبداعية في مركز الشباب العربي توفر لشباب مجلس التعاون فضاءً مشتركاً ضمن مقر مركز الشباب العربي للتواصل والتنسيق والعمل المشترك على مبادرات وبرامج ونشاطات تمد جسور التواصل بينه وبين كافة المؤسسات المعنية بالعمل الشبابي وتمكينه إقليمياً ودولياً، والاستفادة من الشراكات النوعية التي حققها مركز الشباب العربي منذ تأسيسه عام 2017 وحتى اليوم.

وخلال الحفل وقع الدكتور الحجرف، وشما المزروعي، مذكرة تفاهم بين الأمانة العامة للمجلس، والمركز، لتعزيز التعاون.

كما دشن كل من الدكتور نايف الحجرف وشما المزروعي المنصات الرقمية الإلكترونية للتعاون المشترك بين الجانبين، لتكون منصة لإطلاق وتنفيذ المبادرات والبرامج التي تخدم الشباب الخليجي والعربي وتعزز قدراته وفرصه، بعد ذلك سلّم الشيخ راشد النعيمي الدرع التكريمية للمركز للدكتور الحجرف، لدوره الريادي في تمكين شباب دول المجلس، بدوره سلّم الدكتور الحجرف، درع المجلس للشيخ راشد بن حميد والمزروعي.