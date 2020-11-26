شكرا لقرائتكم خبر عن عبدالله بن زايد يستقبل رئيس وزراء ألبانيا والحجرف ونظيريه البحريني والهندي والان نبدء باهم واخر التفاصيل



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - استقبل سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي، إيدي راما رئيس الوزراء ووزير أوروبا والشؤون الخارجية في جمهورية ألبانيا الصديقة.

وجرى خلال اللقاء بحث العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين وسبل تعزيز التعاون المشترك في المجالات كافة إلى جانب تبادل وجهات النظر تجاه عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك.

واستعرض سموه ورئيس الوزراء ووزير أوروبا والشؤون الخارجية في جمهورية ألبانيا.. تطورات جائحة فيروس كورونا المستجد «كوفيد 19» وأهمية تعزيز التعاون الدولي لمواجهة تداعياته.

ورحب سمو الشيخ عبدالله بن زايد بإيدي راما والوفد المرافق مشيداً بالعلاقات الثنائية المتميزة بين البلدين.

حضر اللقاء أربين أحميتاي وزير إعادة الأعمار، وبيليندا بالوكو وزيرة البنية التحتية والطاقة في جمهورية ألبانيا، وخليفة شاهين المرر مساعد وزير الخارجية والتعاون الدولي للشؤون السياسية.

وقبيل انعقاد الاجتماع المشترك بين الجانبين.. وقع سمو الشيخ عبدالله بن زايد وإيدي راما اتفاقية التعاون الاقتصادي بين البلدين.

كما جرى التوقيع على اتفاقية إعادة الإعمار بين وزارة إعادة الإعمار في ألبانيا وصندوق أبوظبي للتنمية.

وقع الاتفاقية أربين أحميتاي وزير إعادة الإعمار في جمهورية ألبانيا ومحمد سيف السويدي مدير عام صــندوق أبوظبي للتنمية.

كما استقبل سموه، الدكتور نايف فلاح مبارك الحجرف الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية.

وجرى خلال اللقاء - الذي عقد في ديوان عام الوزارة بأبوظبي - بحث عدد من الموضوعات المتعلقة بمسيرة العمل الخليجي المشترك وسبل تعزيزها بالإضافة إلى القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

ورحب سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان بالدكتور نايف الحجرف مشيداً بالجهود التي يبذلها من أجل تعزيز مسيرة العمل الخليجي المشترك.

وأكد سموه دعم قيادة الإمارات الرشيدة وحرصها على تعزيز مسيرة العمل الخليجي المشترك بما يلبي تطلعات شعوب دول مجلس التعاون الخليجي في التنمية والازدهار والرخاء.

حضر اللقاء خليفة شاهين المرر مساعد وزير الخارجية والتعاون الدولي للشؤون السياسية.

وفي لقاء ثالث استقبل استقبل سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية و التعاون الدولي الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني وزير خارجية مملكة البحرين الشقيقة.

جرى خلال اللقاء بحث العلاقات الأخوية والتاريخية الراسخة بين دولة الإمارات ومملكة البحرين وسبل دفع آفاق التعاون المشترك بين البلدين الشقيقين في المجالات كافة.

وأكد سموه عمق العلاقات الأخوية والتاريخية الراسخة بين دولة الإمارات ومملكة البحرين الشقيقة وأعرب عن تطلع البلدين الشقيقين بدعم ورعاية من قيادتيهما إلى تعزيز التعاون المشترك في المجالات كافة بما يخدم مصالحهما المشتركة ويعود بالخير على شعبيهما.. حضر اللقاء خليفة شاهين المرر مساعد وزير الخارجية والتعاون الدولي للشؤون السياسية.

كما استقبل سمو الشيخ عبدالله بن زايد، الدكتور سوبرامنيام جاي شانكار وزير الشؤون الخارجية في جمهورية الهند الصديقة.

جرى خلال اللقاء - الذي عقد في ديوان عام الوزارة بأبوظبي - بحث العلاقات الاستراتيجية بين البلدين الصديقين.

وتبادل سموه ووزير الشؤون الخارجية في جمهورية الهند وجهات النظر تجاه مستجدات الأوضاع في المنطقة وبحثا عدداً من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

ورحب سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان بزيارة الدكتور سوبرامنيام جاي شانكار، مؤكداً العلاقات المتميزة والراسخة والشراكة الاستراتيجية التي تجمع البلدين الصديقين.

وأشاد سموه بالتطور المستمر في التعاون المشترك بين الدولتين في المجالات كافة، وذلك في ظل دعم ورعاية قيادتي البلدين الصديقين.

وأقام سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، مأدبة عشاء تكريماً للدكتور سوبرامنيام جاي شانكار وزير الشؤون الخارجية في جمهورية الهند الصديقة والوفد المرافق له.

حضر اللقاء خليفة شاهين المرر، وبافان كابور سفير جمهورية الهند لدى الدولة. (وام)