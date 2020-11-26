غدًا.. قطع مياه الشرب عن 13 منطقة في أسوان

محمد اسماعيل - القاهرة - أسوان - إيهاب عمران:

أصدرت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسوان، اليوم الخميس، بيانًا حول قطع مياه الشرب غدًا الجمعة، عن 13 منطقة في مدينة أسوان ولمدة 8 ساعات.

وجاء في نص البيان: "نظرًا لتنفيذ أعمال الإحلال والتجديد بمحطة رفع صرف صحى رقم (14)، ما يترتب عليه قطع مياه الشرب عن مناطق عزب كيما بالكامل (النهضة – التحرير – السنية – الفرن – جراجوس – الوادى" ومناطق الصداقة القديمة – الأولى بالرعاية – عمارات كيما / السد – عمارات الحديد والصلب – مستعمرة كيما – المجمع الصناعي)، بالإضافة إلى ضعف المياه فى باقى مناطق حى شرق مدينة أسوان، وذلك إعتبارًا من الساعة العاشرة مساء غد الجمعة وحتى الساعة السادسة من صباح بعد غد السبت".

وأهابت الشركة بالمواطنين، والجهات الخدمية المعنية، بتوفير احتياجاتهم من مياه الشرب قبل الفترة المحددة بالاتصال بالخط الساخن للشركة 125 في حالة طلب سيارات مياه شرب بالمجان.