محافظ جنوب سيناء: 7 مناطق استثمارية ضمن الرؤية الاستراتيجية لشرم الشيخ

محمد اسماعيل - القاهرة - جنوب سيناء - رضا السيد:

استعرض اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، اليوم الخميس، الرؤية الاستراتيجية المستقبلية لمدينة شرم الشيخ.

جاء ذلك بحضور المهندسة إيناس سمير، نائب المحافظ ، واللواء محمود عيسى، مفوض المحافظ للمشروعات والتخطيط والمتابعة، وممثلي العديد من الشركات الاستثمارية الوطنية، وذلك في ضوء سياسة الدولة للنهوض بالاستثمار، وتنمية سيناء بشكل مستدام.

وأوضح المحافظ أن الرؤية الاستراتيجية المستقبلية لمدينة شرم الشيخ تستهدف تحويلها إلى مركز سياحي عالمي بيئي ترفيهي مستدام، طبقًا للمخطط الاستراتيجي والرؤية التنموية المستدامة للتحول إلى مركز سياحي عالمي بيئي ترفيهي مستدام.

واوضح محافظ جنوب سيناء أن الفرص الاستثمارية بمدينة شرم الشيخ تتضمن 7 مناطق أساسية، لتكون بمثابة مشروعات حيوية وضرورية لدعم القطاع السياحي، وفتح أسواق جديدة، و"إقامة مارينا عالمي لليخوت، وأرض للمعارض، وأرض للمهرجانات، وأوفيت لايت مول، والسلام بوليفار بطول 4.5 كيلو متر، ليشمل مناطق للتسوق والرياضية والترفيهية".

وأكد المحافظ إنشاء "تراك للخيول بكامل خدماته، ومدينة للموضة، ومدينة إنتاج سينمائي، ومدينة طبية للسياحة العلاجية، ومركز سياحي للمال ورجال الأعمال، ومناطق لوجستية، وتوسعة مطار شرم الشيخ، وتطوير ميناء شرم الشيخ البحري".

وقال المحافظ إنه سيجرى تجهيز منطقة الرويسات، لاستيعاب مشروعات الإسكان والخدمات اللازمة للسكان.

وأبدى ممثلو العديد من الشركات الاستثمارية الوطنية، اعجابهم الشديد بالنهج العلمي لتنمية قطاع السياحة، مؤكدين على مشاركاتهم الجادة في فرص الاستثمار الكبيرة الواردة بالمخطط الاستراتيجى للمدينة.