ريما دودين: أوّل عربية تعيّن بالبيت الابيض

يواصل الرئيس المنتخب جو بايدن، العمل على إكمال تعيينات أعضاء طاقم إدارته الجديد، الذي يتسم بالتنوع العرقي وباحتوائه على خلفيات اجتماعية مختلفة.

و أُعلن عن تعيين الناشطتين الديمقراطيتين ريما دودين (من أصول فلسطينية/أردنية) وشوانزا غوف (من أصول أفريقية) كنائبتين لمدير مكتب الشؤون التشريعية في البيت الأبيض.

وقال جو بايدن في بيان له بعد تعيين المرأتين: " إن الشعب الأمريكي مُتحمس لبدء عمل إدارتنا، وسيساعد المُعينون اليوم في تقدم أجندتنا وضمان حصول كل أمريكي على فرص عادلة".

تُعد ريما دودين أول امرأة من أصول عربية تُعين في هذا المنصب في التاريخ الأمريكي.