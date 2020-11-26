كرواتيا تغلق المقاهي والمطاعم بعد ارتفاع إصابات كورونا

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- سيف اليزيد - اليوم 23:10
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أعلنت الحكومة الكرواتية، اليوم الخميس، إغلاق المقاهي والمطاعم ومنع إقامة حفلات الزفاف حتى عيد الميلاد بعد ارتفاع أعداد الإصابات بفيروس كورونا المستجد إلى مستوى قياسي لليوم الثاني على التوالي.
وأعلن البلد، الذي يقطنه أربعة ملايين نسمة، تسجيل 4009 إصابات جديدة و51 وفاة اليوم الخميس.
وقال رئيس الوزراء أندريه بلينكوفيتش إن الحكومة ستفرض مجموعة جديدة من الإجراءات منها قصر عدد الحضور في التجمعات العامة على 25 فردا والحفلات الخاصة على عشرة أفراد فقط وذلك اعتبارا من السبت وحتى 21 ديسمبر المقبل على الأقل.
المصدر: وكالات
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