"أسترازينيكا": لقاحنا ضد كورونا يحتاج "دراسة إضافية"

سيف اليزيد - قال رئيس شركة تصنيع الأدوية البريطانية "أسترازينيكا"، اليوم الخميس، إن هناك حاجة إلى إجراء مزيد من الأبحاث على اللقاح الذي تطوره لمحاربة مرض كوفيد-19 الناجم عن العدوى بفيروس كورونا المستجد بعد بروز أسئلة حول الحماية التي يمكن أن يقدمها.

وقال الرئيس التنفيذي باسكال سوريو، في مقابلة صحفية "الآن، بعد أن وجدنا ما يبدو أنه أكثر فاعلية، علينا التحقق من صحة ذلك. لذلك، نحتاج إلى إجراء دراسة إضافية".

وأوضح أن نتائج هذه الدراسة الدولية الجديدة "قد نحصل عليها في وقت أسرع ... لأننا نعلم أن الفعالية عالية لذا نحتاج إلى عدد أقل من المرضى".

وأضاف أن هذه الإجراءات لا ينبغي أن تؤخر الحصول على موافقة المنظمين في الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة على تداول اللقاح، لكن الضوء الأخضر من السلطات الأميركية قد يستغرق وقتا أطول.

استناداً إلى النتائج الأولية للتجارب السريرية واسعة النطاق في المملكة المتحدة والبرازيل، أعلن المختبر البريطاني الاثنين أن اللقاح، الذي تطوره بالتعاون مع جامعة أكسفورد البريطانية، كان فعالاً بنسبة 70% في المتوسط.

ولكن، وراء هذه النتيجة المتوسطة توجد اختلافات كبيرة بين بروتوكولين مختلفين: نسبة فعالية من 90% للمتطوعين الذين تلقوا نصف جرعة في المرة الأولى ثم جرعة كاملة بعد شهر، وفقط 62% للمجموعة الثانية التي تلقت جرعتين كاملتين من اللقاح بفارق شهر.

وفي حين أن إعطاء نصف جرعة كان في الأصل عن طريق الخطأ، وهو ما يفسر سبب إعطائها لثلاثة آلاف مريض فقط، يبدو أن النتائج تظهر أن هذا النظام الأول يؤدي إلى استجابة مناعية أفضل.