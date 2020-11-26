مدير صحة الكرخ يتحدث عن انخفاض كبير بإصابات كورونا

كشف المدير العام لصحة الكرخ في بغداد جاسب الحجامي، الخميس، عن انخفاض كبير بعدد الإصابات بفايروس كورونا.
ونقل البيان عن الحجامي قوله، إنّ "مستشفى دار السلام (1) لمرضى كورونا يضم عدد من القاعات ويعد من أكبر مستشفيات العزل على مستوى العراق والمنطقة المخصصة لمرضى كورونا، لأنه يضم (400) سرير اضافة الى ردهات انعاش الرئة"، مبينا أن "المستشفى يوجد فيه حالياً 50 مريضاً فقط من المصابين بكورونا".
وكشف أنه "ولأول مرة يشهد جانب الكرخ من بغداد، أنخفاض كبير جداً بعدد الإصابات بفايروس كورونا يقابله أرتفاع بنسبة الشفاء تصل الى (٩٤٪) فيما لم تتعد الوفيات (١٪)"، لافتاً إلى أن "الأمر يعود لزيادة الوعي لدى الناس إضافة الى وجود نوع من مناعة القطيع التي اصبح يمتلكها الكثير من المواطنين".
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