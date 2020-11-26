مدير صحة الكرخ يتحدث عن انخفاض كبير بإصابات كورونا

وقالت صحة الكرخ في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إن "مدير عام دائرة صحة بغداد جاسب لطيف علي الحجامي اجرى، اليوم الخميس، زيارة تفقدية لمستشفى دار السلام (١) الميداني في معرض بغداد الدولي، لمتابعة الوضع الصحي لمرضى كورونا والوقوف عند أحتياجاتهم".ونقل البيان عن الحجامي قوله، إنّ "مستشفى دار السلام (1) لمرضى كورونا يضم عدد من القاعات ويعد من أكبر مستشفيات العزل على مستوى العراق والمنطقة المخصصة لمرضى كورونا، لأنه يضم (400) سرير اضافة الى ردهات انعاش الرئة"، مبينا أن "المستشفى يوجد فيه حالياً 50 مريضاً فقط من المصابين بكورونا".

وكشف أنه "ولأول مرة يشهد جانب الكرخ من بغداد، أنخفاض كبير جداً بعدد الإصابات بفايروس كورونا يقابله أرتفاع بنسبة الشفاء تصل الى (٩٤٪؜) فيما لم تتعد الوفيات (١٪؜)"، لافتاً إلى أن "الأمر يعود لزيادة الوعي لدى الناس إضافة الى وجود نوع من مناعة القطيع التي اصبح يمتلكها الكثير من المواطنين".