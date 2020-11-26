خلال 24 ساعة.. تسجيل 1305 إصابات جديدة بكورونا في الامارات

وقالت الوزارة أن تكثيف إجراءات التقصي والفحص وتوسيع نطاقها أسهم في الكشف عن 1305 حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد من جنسيات مختلفة، مؤكدة أن جميعها حالات مستقرة وتخضع للرعاية الصحية اللازمة.وأشارت إلى أن مجموع الحالات المسجلة بلغ 163967 حالة. كما أعلنت الوزارة عن حالة وفاة وذلك من تداعيات الإصابة بفيروس كورونا، ليرتفع عدد الوفيات إلى 565 حالة.

وأعلنت أيضا عن شفاء 826 حالة جديدة لمصابين بالفيروس وتعافيها التام من أعراض المرض بعد تلقيها الرعاية الصحية اللازمة منذ دخولها المستشفى، حيث بلغ عدد المتعافين 151870.

