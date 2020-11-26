اندلاع حريق داخل مركز للمساج وسط بغداد

افاد مصدر امني، الخميس، باندلاع حريق داخل مركز للمساج وسط بغداد. وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، إن "حادث حريق اندلع داخل مركز للمساج في منطقة الكرادة العرصات". وأضاف المصدر أن "فرق الدفاع المدني تهرع للسيطرة على النيران بالتزامن مع عمليات الانقاذ".

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