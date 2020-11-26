نيران الغضب تسقط 20 قياديا حوثيا

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - اعترفت الميليشيات الحوثية الانقلابية بمصرع 20 قياديا ميدانيا خلال مواجهات مع الجيش الوطني اليمني في اليومين الماضيين، وقالت وكالة سبأ الحوثية «إن الميليشيات شيعت 20 قياديا في صفوفها منهم 4 برتبة عميد، و2 برتبة عقيد و2 برتبة مقدم، ورائد، وذلك خلال مواجهات مع الجيش الوطني، دون تحديد زمان ومكان مقتلهم».

وتشهد جبهات المخدرة غرب مأرب ونهم شرق صنعاء معارك عنيفة بين قوات الجيش اليمني وميليشيات الحوثي، وسط تعزيزات كبيرة من الطرفين إلى جبهات القتال.

من جهتها، جددت الحكومة اليمنية الشرعية إدانتها واستنكارها لما تتعرض له المرأة اليمنية في مناطق سيطرة ميليشيات الحوثي الانقلابية من قتل وانتهاكات وسجن وتعذيب على أيدي ميليشيات الحوثي وفرق الزينبيات التابعة لها.

وقال وزير الإعلام معمر الإرياني «إن ما تعرضت له آلاف اليمنيات من ضحايا جرائم وانتهاكات ميليشيات الحوثي المدعومة من إيران، وآلاف القصص المؤلمة تجسد حجم المعاناة التي تعيشها المرأة في مناطق سيطرة الميليشيات».

وأشار الإرياني في تغريدته على تويتر بمناسبة اليوم العالمي للقضاء على العنف ضد المرأة «نتذكر في هذا اليوم مئات اليمنيات المغيبات لسنوات وأشهر في أقبية وخلف قضبان معتقلات ميليشيات الحوثي غير القانونية بتهم سياسية، واللواتي يتعرضن للعنف والاعتداء والاستغلال وأبشع صنوف التعذيب النفسي والجسدي».

‏ودعا الإرياني المجتمع الدولي ومنظمات مناهضة العنف ضد المرأة لإدانة الإرهاب الحوثي، والضغط للإفراج الفوري عن كافة المعتقلات، وتقديم المسؤولين عن الجرائم والانتهاكات التي تمارسها الميليشيات بحق المرأة اليمنية للمحاسبة باعتبارها جرائم ضد الإنسانية.

وأشاد بالتفاعل الشعبي الكبير مع الحملة الإعلامية المطالبة بإدراج ميليشيات الحوثي ضمن قوائم الإرهاب، داعيا إلى الاستمرار في الحملة وكشف جرائم الانقلابيين وانتهاكاتهم المتواصلة بحق المدنيين.

وفي سياق آخر، وثقت منظمة رايتس رادار لحقوق الإنسان 886 حالة انتهاك للممتلكات الخاصة في الحديدة ارتكبتها ميليشيات الحوثي، منذ انقلابها على الدولة أواخر 2014 وحتى نهاية العام الماضي، وقالت المنظمة في تقريرها (اليمن: ملكية خاصة في مرمى النيران) «إن محافظة الحديدة جاءت في المرتبة الثالثة في عدد الانتهاكات الحوثية بالمحافظات اليمنية).

وأشار التقرير إلى أن الانتهاكات تنوعت بين تدمير وإتلاف كلي وجزئي، واقتحام ومداهمة ممتلكات خاصة، إضافة لنهب وسلب واستيلاء على ممتلكات ومحلات ومنشآت تجارية، ورصد التقرير أكثر من 9 آلاف حالة انتهاك ارتكبتها ميليشيات الحوثي للممتلكات الخاصة في المحافظات الخاضعة لسيطرتها والمحافظات التي طردت منها.

ودعت منظمة رايتس رادار الأمم المتحدة لإدانة الانتهاكات التي طالت المدنيين وممتلكاتهم الخاصة، وإحالة مرتكبي تلك الانتهاكات إلى القضاء لمحاسبتهم ومعاقبتهم وفقا للقانون.

مشاهدات يمنية: