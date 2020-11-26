البرلمان العربي للأمم المتحدة: صافر ينذر بكارثة

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وأكد العسومي في بيان أمس على أن استمرار ميليشيات الحوثي في مماطلتها وتعنتها يعكس عدم اكتراثها بالمخاطر الكارثية المترتبة على عدم صيانة الخزان، ويؤكد استمرارها في تنفيذ الأجندة التخريبية الإيرانية لنشر الدمار والفوضى في المنطقة، وتهديد أمن الملاحة البحرية والتجارة العالمية بالبحر الأحمر.

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - دعا رئيس البرلمان العربي عادل العسومي، الأمين العام للأمم المتحدة، إلى اتخاذ إجراءات فورية وعاجلة لإلزام ميليشيات الحوثي الانقلابية بتمكين الفريق الأممي من دخول خزان صافر النفطي وإجراء الصيانة المطلوبة دون تأخير ودون أية شروط مسبقة، تجنبا لوقوع كارثة إنسانية كبرى بسبب غرق أو انفجار الخزان، مطالبا المجتمع الدولي بالتخلي عن حالة الصمت تجاه تعنت ميليشيات الحوثي ومنعها الفريق الأممي من صيانة الخزان، لتفادي كارثة بيئية وإنسانية واقتصادية في البحر الأحمر.وأكد العسومي في بيان أمس على أن استمرار ميليشيات الحوثي في مماطلتها وتعنتها يعكس عدم اكتراثها بالمخاطر الكارثية المترتبة على عدم صيانة الخزان، ويؤكد استمرارها في تنفيذ الأجندة التخريبية الإيرانية لنشر الدمار والفوضى في المنطقة، وتهديد أمن الملاحة البحرية والتجارة العالمية بالبحر الأحمر.

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