3 أيام حداد بالسودان على المهدي

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أعلنت الحكومة السودانية أمس حدادا عاما لمدة ثلاثة أيام على زعيم حزب الأمة رئيس الوزراء السابق الصادق المهدي الذي توفي فجرا.

وذكر مكتب رئيس الوزراء السوداني، على حسابه الرسمي على موقع فيس بوك، أنه تقرر أيضا تنكيس الأعلام في جميع مرافق الدولة ومؤسساتها داخل البلاد والسفارات السودانية في الخارج.

وتوفي المهدي في دولة الإمارات، حيث كان يتلقى العلاج لإصابته بفيروس كورونا

وأعلن حزب الأمة أن الجثمان سيصل إلى البلاد صباح اليوم، وسيوارى الثرى في الساعة التاسعة صباحا بقبة الإمام المهدي بأم درمان، وطالب الحزب الجميع باتباع التحوطات الصحية اللازمة.