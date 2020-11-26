شكرا لقرائتكم خبر قطر تسرع الخطى مع إيران وتدعو روحاني لزيارتها ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - فيما يزداد العداء يوما وراء آخر بين الدول العربية والنظام الإيراني بسبب إصراره على مواصلة تصرفاته العدائية والاستفزازية في المنطقة، دعت قطر الرئيس الإيراني حسن روحاني لزياتها، وسرعت خطاها لتعزيز وتعميق علاقتها مع طهران.

ونقلت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية، أن أمير قطر تميم بن حمد أجرى مساء أمس الأول اتصالا بالرئيس الإيراني حسن روحاني، لبحث أواصر العلاقات المتنامية والقائمة على أسس الصداقة بين البلدين.

وقال أمير قطر «أعتبر العلاقات بين إيران وقطر استراتيجية ومتنامية؛ وأن تنفيذ الاتفاقات الثنائية تخدم مصالح شعبي البلدين؛ وأن قطر تبذل قصارى جهدها لخدمة مصالح إيران»، مشيرا إلى «القضايا الراهنة داخل المنطقة، وأنه يؤمن بضرورة توسيع التعاون مع إيران أكثر، وأن تكون إيران طرفا للحوار في أي اتفاق يهدف إلى تأمين المنطقة».

وأضافت الوكالة الإيرانية «ردا على دعوة الأمير القطري الرسمية لزيارة الدوحة، تطلع روحاني إلى إجراء هذه الزيارة في الفرصة المناسبة»، قائلا إن «التسريع في وتيرة الاتفاقات الثنائية يخدم مصالح الشعبين الإيراني والقطري والمنطقة جمعاء».