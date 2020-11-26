4 دواعش في قبضة الشرطة العراقية

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وقالت الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية، في بيان، إن «مفارزها المتمثلة بمديرية استخبارات الشرطة الاتحادية تمكنت من إلقاء القبض على أربعة إرهابيين في مناطق متفرقة من قضاء الحويجة ضمن محافظة كركوك مطلوبين وفق أحكام الإرهاب لانتمائهم لعصابات داعش الإرهابية والذين عملوا ضمن ما يسمى قاطع الحويجة بداعش الإرهابي».

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أعلنت وكالة الاستخبارات العراقية أمس القبض على أربعة إرهابيين بعصابات داعش الإجرامية في قضاء الحويجة بمحافظة كركوك (250 شمال بغداد).وقالت الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية، في بيان، إن «مفارزها المتمثلة بمديرية استخبارات الشرطة الاتحادية تمكنت من إلقاء القبض على أربعة إرهابيين في مناطق متفرقة من قضاء الحويجة ضمن محافظة كركوك مطلوبين وفق أحكام الإرهاب لانتمائهم لعصابات داعش الإرهابية والذين عملوا ضمن ما يسمى قاطع الحويجة بداعش الإرهابي».

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