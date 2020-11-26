شكرا لقرائتكم خبر عن وزير خارجية الصين يؤكد أهمية الحوار لحل قضية شبه الجزيرة الكورية والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - «رويترز»

قال بيان لوزارة الخارجية الصينية، إن وزير الخارجية الصيني وانج يي، أبلغ رئيس كوريا الجنوبية مون جيه إن، اليوم الخميس، بأنه ينبغي للبلدين مواصلة السعي لحل قضية شبه الجزيرة الكورية عبر الحوار.

وأضاف وانج خلال زيارة لسيؤول، أن على الجانبين الالتزام بهدف نزع السلاح النووي من شبه الجزيرة الكورية، في إشارة إلى طموحات كوريا الشمالية النووية.

وقال أيضاً، إن بكين عازمة على تعزيز التعاون مع كوريا الجنوبية في ما يتعلق بمكافحة الأوبئة والسيطرة عليها.

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