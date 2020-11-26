شكرا لقرائتكم خبر عن أسترازينيكا: لقاحنا يحتاج إلى دراسة إضافية والان نبدء باهم واخر التفاصيل



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - (أ ف ب)

قال رئيس شركة تصنيع الأدوية البريطانية أسترازينيكا، الخميس، إن هناك حاجة إلى إجراء مزيد من الأبحاث على اللقاح الذي تطوره لمحاربة «كوفيد-19»، بعد بروز أسئلة حول الحماية التي يمكن أن يقدمها.

وقال الرئيس التنفيذي باسكال سوريو لوكالة بلومبيرج: «الآن بعد أن وجدنا ما يبدو أنه أكثر فاعلية، علينا التحقق من صحة ذلك؛ لذلك نحتاج إلى إجراء دراسة إضافية».

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