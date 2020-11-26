شكرا لقرائتكم خبر عن الأمريكيون يقلصون احتفالات عيد الشكر مع ارتفاع إصابات كورونا والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - (رويترز)

استيقظ الأمريكيون، الخميس، للاحتفال بعيد الشكر الذي تأثر هذا العام بوباء فيروس كورونا، حيث اقتصر موكب مايسي على حدث يبث عبر التلفزيون، ولجأت عدة عائلات إلى الاجتماع من خلال الفيديو على موائد العشاء التي تتصدرها طيور ديوك الرومي (الحبش).

وانقلب هذا العام حال عيد الشكر، الذي عادة ما يكون يوماً يتجمع فيه أفراد الأسرة والأصدقاء بأعداد كبيرة للاحتفال وتذكر نعم الحياة بسبب وباء كورونا، مع ارتفاع أعداد الإصابات والوفيات خلال الأسابيع الأخيرة وبقاء الناس في بيوتهم هرباً من برودة الجو، حيث ينتشر الفيروس بسهولة أكبر. ووصلت حالات الإصابة بكوفيد-19 التي تخضع للعلاج في المستشفيات في الولايات المتحدة مستوى قياسياً بلغ 88 ألفاً، أمس الأربعاء، ويحذر الخبراء من أن عيد الشكر قد يزيد بشكل كبير من حصيلة الوفيات التي تجاوزت 260 ألفاً على مستوى البلاد.

ورغم النصيحة التي قدمتها المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها بالبقاء في المنازل في فترة العطلة، فإن ما يقرب من خمسة ملايين أمريكي سافروا جواً في الفترة ما بين يومي الجمعة والثلاثاء الماضيين، حسبما ذكرت إدارة أمن النقل الأمريكية، مع أن هذا العدد يقل عن نصف عدد المسافرين في ذات الفترة من العام الماضي.