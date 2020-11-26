شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق مسابقات الأسبوع الرابع من مهرجان الظفرة 14 والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - انطلقت الخميس مسابقات الأسبوع الرابع من مهرجان الظفرة بدورته الـ14، الذي يقام تحت رعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، بتنظيم من لجنة إدارة المهرجانات والبرامج الثقافية والتراثية بأبوظبي، في مدينة زايد بمنطقة الظفرة .

وتفقد اللواء فارس خلف المزروعي، القائد العام لشرطة أبوظبي عضو المجلس التنفيذي رئيس لجنة إدارة المهرجانات والبرامج الثقافية والتراثية، خلال زيارة ميدانية لموقع مزاينة الإبل في المهرجان الإجراءات المتبعة في مسابقة مزاينة الإبل منذ لحظة دخول الإبل إلى الشباك المخصصة، وبدأت صباح الخميس قوافل الإبل مجاهيم بالدخول إلى الشباك المخصصة لخوض منافسات مزاينة شوط الجمل تلاد 15، وقد شهد مشاركات قوية من كبار مُلاك الإبل في الإمارات والخليج.

وأعلنت اللجنة المنظمة لمهرجان الظفرة 14 عن توفير خدمة فحص المنشطات المسبق للمطايا المشاركة في أشواط الجمل للمحليات والمجاهيم (إنتاج عزبة لأبناء القبائل 3 مفاريد تلاد بكار، الظفرة 6 عام، تلاد 15 عام، شرايا 15 لأبناء القبائل، البيرق 3)، حيث سيكون الفحص قبل موعد المشاركة بيوم واحد، وذلك من أجل تسهيل الإجراءات أمام المشاركين من جهة واللجان الطبية ولجان الفرز والتحكيم من جهة أخرى، وخصوصاً أن هذه الأشواط تتطلب المشاركة بعدد من المطايا.

وتبدأ الجمعة دخول المطايا المشاركة في شوط إنتاج العزبة لأبناء القبائل (3 مفاريد تلاد) بكار إلى الشباك المخصصة، وذلك استعداداً للإعلان عن النتائج يوم السبت.