شكرا لقرائتكم خبر عن عقوبة جديدة للعنكوشي والان نبدء باهم واخر التفاصيل



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - بغداد: زيدان الربيعي

قررت لجنة الانضباط في الهيئة التطبيعية للاتحاد العراقي لكرة القدم، معاقبة رئيس الهيئة الإدارية لنادي الديوانية الرياضي العراقي حسين العنكوشي، بمضاعفة عقوبته السابقة إلى 10 ملايين دينار عراقي (حوالي ثمانية آلاف دولار أمريكي).

وأكدت لجنة الانضباط في بيان، أن المشار إليه قام بالتصريح في القنوات الفضائية، والتطاول والانتقاص من أعضاء اللجنة بسبب عقوبته السابقة، مؤكدة أن هذه الألفاظ والعبارات لا تنطلي على أحد، ولا تقبل غير معنى للتجريح والتقليل من شأن أعضاء اللجنة.

وكانت لجنة الانضباط قد عاقبت العنكوشي الأسبوع الماضي، بغرامة مالية مقدارها خمسة ملايين دينار عراقي، بسبب مهاجمته حكم مباراة الديوانية والكرخ واللجنة التطبيعية، وفي حالة تكرار المخالفة يضاعف المبلغ مع الإيقاف لمدة لا تزيد على موسم كامل.

يذكر أن العنكوشي هاجم لجنة الانضباط بكلمات جارحة في برنامج تلفزيوني.

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