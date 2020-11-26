شكرا لقرائتكم خبر عن 4 مباريات في الجولة الخامسة للدوري العراقي والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - بغداد: زيدان الربيعي

تنطلق منافسات الجولة الخامسة من الدوري العراقي لكرة القدم، بإقامة أربع مباريات الجمعة، حيث يلتقي فريق القاسم مع ضيفه النفط، على ملعب «الكفل» في محافظة بابل، ويتوقع أن تكون هذه المباراة مميزة جداً بسبب الأسلوب السهل الذي يتميز به فريق القاسم.

ويستضيف الديوانية في ملعبه فريق الشرطة، حيث تحظى هذه المباراة بأهمية كبيرة؛ لأنها ستبين مدى قوة فريق الديوانية الذي أطلق عليه لقب «الحصان الأسود»، لكنه لغاية الآن لم يثبت ذلك.

ويواجه فريق الطلبة ضيفه فريق زاخو على ملعب «الساحر أحمد راضي» في العاصمة بغداد، وهذه المباراة تمثل فرصة كبيرة لفريق الطلبة لتحقيق فوز جديد، بينما يسعى فريق زاخو أيضاً للحصول على نقاط المباراة كاملة.

وأخيراً يتقابل فريق الكهرباء مع فريق الصناعات على ملعب «التاجي» في العاصمة بغداد.

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