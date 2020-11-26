شكرا لقرائتكم خبر عن محمد فايق ينعى حافظ أبو سعدة: مصر فقدت أحد الحقوقيين الوطنيين المتميزين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نعى المجلس القومى لحقوق الإنسان برئاسة محمد فايق ببالغ الحزن والأسى رحيل الدكتور حافظ أبو سعدة عضو المجلس ورئيس المنظمة المصرية لحقوق الانسان الذي توفي مساء اليوم.

وأكد محمد فايق، أنه برحيل الدكتور حافظ أبو سعدة فقدت مصر أحد الحقوقيين الوطنيين المتميزين، وأحد أعضاء المجلس المؤسسين، والذي قام بدور متميز وبناء في رئاسة لجان المجلس وتمثيله في العديد من المحافل الدولية والمحلية، وكذلك المشاركة بخبرته وعلمه فى إعداد العديد من الدراسات والبحوث والتقارير التى قام بها المجلس منذ إنشائه وحتى الآن، مشيرًا إلى أن المجلس فقد أحد أعمدته ورموزه المخلصة التى عملت بكل جد وإخلاص حتى يتبوأ المجلس مكانته.

وتقدم المجلس القومي لحقوق الإنسان بخالص العزاء لأسرته وتلاميذه وسائر الحركة الحقوقية في مصر ، مشيرا إلى أن الفقيد ولد عام 1965 و شارك في الحركة الطلابية في الثمانيات، وأنه بعد تخرجه من كلية الحقوق عمل كمحام في مجال حقوق الإنسان، وانخرط في المجتمع المدني المصري، وطوال حياته المهنية في مجال حقوق الإنسان حتي تولى رئاسة المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، وتم تعيينه بالمجلس القومي لحقوق الإنسان منذ إنشاءه وحتى الآن، وهو أيضا عضو في الفيدرالية الدولية لحقوق الإنسان، وكان مبعوثها إلى جامعة الدول العربية من عام 2004 إلى عام 2007.

ولفت المجلس إلى أن الراحل شارك في عشرات المؤتمرات الدولية لحقوق الإنسان، وكذلك شارك جلسات مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في جنيف بانتظام كممثل للمجلس و للمنظمة المصرية لحقوق الإنسان التي لديها عضوية استشارية لدى الأمم المتحدة تعطيها الحق في مراقبة جلسات الأمم المتحدة المختلفة وحاصل علي درجة الدكتوراه من كلية الحقوق جامعة الإسكندرية.