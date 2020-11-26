إصابة نجل ملك السويد وزوجته بكورونا

يخضع الأمير كارل فيليب نجل ملك السويد وزوجته الأميرة صوفيا لعزل ذاتي؛ إثر تشخيص إصابتهما بفيروس كورونا المستجد، اليوم الخميس، وفق ما أعلن القصر الملكي، وأفادت صحيفة "أفتونبلاديت" بأن العائلة الملكية اجتمعت لإحياء جنازة شقيق الملكة، الأسبوع الماضي، لكن كلّ أعضائها خضعوا لاختبار أتت نتيجته سلبية قبل حضور المراسم.

ويعاني كارل فيليب (41 عاما)، ابن الملك كارل غوستاف السادس عشر والأميرة سيلفيا، وزوجته صوفيا (35 عاما)،

أعراض إنفلونزا طفيفة، وهما يتعافيان في حجر منزلي مع طفليهما الصغيرين، بحسب ما جاء في بيان

ومن المزمع أن يخضع كلّ من الملك والملكة ووريثة العرش الأميرة فيكتوريا وزوجها الأمير دانييل لفحص تشخيص، على سبيل الاحتياط، وفق المصدر عينه.

وتصدرت أخبار الأميرة صوفيا عناوين الصحف عندما انضمّت إلى طاقم الرعاية الصحية في مستشفى

صوفياهيميت في ستوكهولم؛ لمساعدته في بداية تفشّي الوباء. وهي ما زالت تواصل عملها التطوعي بدوام جزئي.

وتعتمد السويد نهجا أكثر ليونة للتعامل مع وباء كوفيد-19. فلم تفرض يوما تدابير عزل عام صارمة بقدر تلك المتّخذة في بلدان أخرى. وبلغ مجموع الإصابات فيها 230514 حالة، في مقابل 6555 وفاة حتّى أمس الأربعاء.

يُشار إلى أن كورونا المستجد ظهر في أواخر ديسمبر 2019 بمدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.