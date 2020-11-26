إيطاليا ستطلق رحلات "خالية من كورونا" لتجنب الحجر الإلزامي

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ستطلق إيطاليا أول ممر جوي "خال من وباء كوفيد" بين أوروبا والولايات المتحدة للمسافرين الذين ستأتي نتائج فحوصهم سلبية.

وستمكن هذه الخطوة من إلغاء الحجر الإلزامي للمسافرين.

وأعلنت شركة "أيروبورتي دي روما"، التي تدير مطار فيوميتشينو في العاصمة الإيطالية روما اليوم الخميس في بيان، عن اتفاق بين شركتي "أليطاليا" الإيطالية و"دلتا إيرلاينز" الأميركية لتسيير رحلات خاصة بين بعض مدن أميركا الشمالية وروما اعتبارا من ديسمبر المقبل.

وأضاف المصدر ذاته أنه سيتم اختبار ممرات جوية مماثلة بين روما ومدينتي ميونيخ وفرانكفورت الألمانيتين.

تأتي هذه المبادرة بعد إطلاق رحلات داخلية مماثلة بين روما وميلانو في سبتمبر الماضي.

وجاء في البيان "بروتوكولات السفر الجديدة الاختبارية على الرحلات من الولايات المتحدة إلى فيوميتشينو (...) ستقترح تدريجاً على المسافرين اعتباراً من ديسمبر".

وأضاف البيان أن "المرحلة الاختبارية ترمي إلى تقييم فعالية أسلوب السفر الجديد ليصبح متاحا أكثر قبل موسم الصيف المقبل".

وأشارت "أيروبورتي دي روما" إلى أنه يمكن للمسافرين الآتين من مطارات " جون كينيدي جاي اف كاي" في نيويورك ونيوارك وأتلانتا تجنب الحجر الإلزامي للوافدين من الولايات المتحدة من خلال إجراء فحص كشف الإصابة بكوفيد-19 قبل 48 ساعة من موعد الرحلة وآخر لدى وصولهم إلى روما.

ويقترح مطار فيوميتشينو فحوصاً سريعة لكشف الإصابة للمسافرين لدى وصولهم تعرف نتيجتها خلال نصف ساعة.