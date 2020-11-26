ليتوانيا تكتشف فيروس كورونا في مزرعة لحيوانات المنك

سيف اليزيد - أعلنت وكالة الصحة في ليتوانيا، اليوم الخميس، اكتشاف أول حالات عدوى بفيروس كورونا المستجد في مزارع لحيوانات المنك.

جاء هذا الاكتشاف بعد ثبوت إصابة 22 حيواناً نافقاً في مزرعة بوسط البلاد بالفيروس.

وقال مدير المزرعة، لوسائل إعلام محلية، إن المزرعة، التي تصل طاقتها الاستيعابية إلى 60 ألف حيوان، بدأت الفحص بعد نفوق حيوانات على نحو مفاجئ، مشيراً إلى أنه يشتبه في التقاطها العدوى من أحد العمال.

وقالت متحدثة باسم وكالة الصحة إن ليتوانيا تربي 1.6 مليون حيوان منك في 86 مزرعة.

وأعدمت الدنمارك كل حيوانات المنك في مزارعها بسبب ظهور الفيروس بين الحيوانات واكتشاف سلالة متحورة منه قالت السلطات إنها أظهرت حساسية أقل للأجسام المضادة، مما أثار المخاوف من احتمال تقويضها لفعالية اللقاحات المنتظرة ضد فيروس كورونا.

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