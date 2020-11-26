السودان يجلي رعاياه العالقين بإقليم تجراي الإثيوبي

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلن السودان، الخميس، أنه تمكن من إجلاء رعاياه العالقين في إقليم تجراي الإثيوبي الذي يشهد حرب ضارية منذ أسابيع.

وقالت وزارة الخارجية السودانية في بيان، إنها ظلت تتابع أحوال المواطنين السودانيين في إقليم التيجراي بإثيوبيا، وذلك عبر سفارة البلاد في أديس أبابا.



وأضاف البيان: "نجحت السفارة في إجلاء المواطنين (السودانيين) العالقين بالإقليم، والذين وصلوا إلى أديس أبابا، وذلك بفضل التعاون مع مكتب الأمم المتحدة والسلطات الإثيوبية".

وطمأنت الخارجية السودانية ذوي العالقين على سلامتهم، وتقدمت بالشكر للأمم المتحدة (مكتب المنسق المقيم) والسلطات الإثيوبية على تسهيل إجراءات الإجلاء.

ومنذ أسابيع، تدور حربا ضارية بين الحكومة المركزية وجبهة تحرير شعب تجراي في الإقليم.

وفر نحو 42 الف شخص من إقليم تجراي ودخلوا إلى السودان طلبا للأمن، وذلك وفق آخر إحصائية للسلطات المختصة في الخرطوم.