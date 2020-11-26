أمير قطر يصل أنقرة للمشاركة في اجتماع اللجنة الاستراتيجية

الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - وصل أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني إلى أنقرة، اليوم الخميس، لحضور الاجتماع السادس للجنة الاستراتيجية العليا التركية - القطرية، وكان في استقباله الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان.

ونشرت قناة TRT التركية الرسمية مقطع فيديو من مراسم الاستقبال، لافتة إلى أن هذه القمة "ستكون الـ28 بين الرئيس أردوغان والأمير تميم، خلال فترة قياسية.

وأشارت القناة التركية إلى أن العام 2020 "شهد قمتين بارزتين، الأولى خلال زيارة الرئيس أردوغان للدوحة في 2 يوليو، وهي الأولى له خارجياً بعد ظهور جائحة كورونا، ووُصفت الزيارة حينها بالاستثنائية، أما القمة الثانية فكانت في 7 أكتوبر، وكانت أيضا خلال زيارة عمل أجراها الرئيس أردوغان إلى الدوحة، واستمرت ليوم واحد".

وقالت القناة التركية إن البلدين وقعا 52 اتفاقية خلال فترة قياسية بعد تأسيس اللجنة الاستراتيجية المشتركة في 2014، حيث عُقدت 5 اجتماعات، بين قطر وتركيا.