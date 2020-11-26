شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر الصين: لن نسمح لأي قوة بغزو أرضنا او تقسيمها والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 26 نوفمبر 2020 متابعات_ الخليج 365 أكدت الصین ،الیوم الخمیس، انھا لن تسمح لأي شخص او قوة بغزو اراضیھا او تقسیمھا، مجددة معارضتھا لأي شكل من اشكال التبادلات الرسمیة والعلاقات العسكریة بین الولایات المتحدة وتایوان.

ونقلت وكالة انباء الصین الجدیدة (شینخوا) عن المتحدث باسم وزارة الدفاع الوطني الصینیة رن قوه تشیانغ القول خلال مؤتمر صحفي ان "نھضة الأمة الصینیة وتوحید الوطن اتجاھان عامان یتوافقان مع مشاعر الشعب الصیني وتطلعاته". واضاف أن "سعي سلطة الحزب الدیمقراطي التقدمي في تایوان إلى الاستقلال باستخدام القوة محكوم علیه بالفشل" مشددا على ان "جیش التحریر الشعبي الصیني سیواجه تلك المحاولات ویدافع بحزم عن السیادة الوطنیة وسلامة الأراضي".

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