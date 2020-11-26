شكرا لقرائتكم خبر عن استئناف محاكمة ساركوزي «التاريخية» في قضية فساد والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الشارقة: ”الخليج 365”

استؤنفت محاكمة الرئيس الفرنسي الأسبق نيكولا ساركوزي، اليوم الخميس، في قضية الفساد المعروفة بـ«قضية التنصت»؛ إلى جانب كلٍّ من محامي ساركوزي، وأحد كبار القضاة السابقين.

وكانت المحاكمة قد تأجلت الاثنين الماضي إلى حين الحصول على تقرير طبي حول الحالة الصحية للقاضي السابق جيلبرت أزيبرت، وقد أفاد التقرير الطبي الصادر مؤخراً بإمكانية مثوله أمام المحكمة.

واتهم الادعاء الفرنسي؛ ساركوزي في وقت سابق؛ بالفساد واستغلال السلطة من خلال عرض وظيفة مرموقة في إمارة موناكو على القاضي جيلبرت أزيبرت؛ مقابل الحصول على معلومات سرية حول اتهام ساركوزي بالحصول على أموال بطريقة غير قانونية خلال حملته الانتخابية عام 2007؛ الأمر الذي نفاه ساركوزي لاحقاً، واعتبره «ذا دوافع سياسية».

من جهته يواجه تييري هرتزوغ، وهو محامي ساركوزي؛ تهماً تتعلق بالفساد واستغلال النفوذ أيضاً، وفي حال إدانتهم، فإن الثلاثة يواجهون أحكاماً قد تصل إلى السجن عشر سنوات؛ إضافة إلى غرامات مالية ضخمة.

يشار إلى أن محاكمة الرئيس الفرنسي الأسبق نيكولا ساركوزي وصفت بـ«التاريخية»؛ حيث تعد الأولى من نوعها منذ أن وضعت الحرب العالمية الثانية أوزارها.

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