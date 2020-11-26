شكرا لقرائتكم خبر عن «كلاسيكو» بين العين والوحدة بشعار «الخسارة الممنوعة» والان نبدء باهم واخر التفاصيل



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الشارقة: علي نجم

يسدل الستار على مباريات الجولة السابعة من دوري الخليج العربي الجمعة مع إقامة لقاء «كلاسيكو الإمارات» بين العين والوحدة، وهي المواجهة التي ستحدد مسار ومصير الفريقين في المنافسة على اللقب هذا الموسم، لذلك يرفع الفريقان شعار «الخسارة الممنوعة»

ويشهد اليوم الثاني من الجولة مباراتين في الفترة الأولى، حين يلتقي النصر و بني ياس في ملعب آل مكتوم، بينما يحل اتحاد كلباء ضيفاً على الظفرة في ملعب حمدان بن زايد.

يشهد استاد هزاع بن زايد في العين في التاسعة مساء «كلاسيكو الإمارات» بين العين صاحب الأرض وضيفه الوحدة الوصيف (13 نقطة) في موقعة من العيار الثقيل.

وتحمل المباراة الكثير من الأهمية بالنسبة للفريقين، نظراً لرغبتهما في لحاق الشارقة المتربع فوق القمة، خاصة بعدما تعرفا على ما آلت إليه مباراة الملك مع خورفكان.

ويريد العين استغلال عامل الأرض من أجل حسم الكلاسيكو أمام المنافس العنابي، وإن كانت عروض الفريق ونتائجه في الجولات السابقة، لم تسعد كثيراً جماهيره حتى الآن.

ويعاني العين غياب أكثر من عنصر أساسي في تشكيلته، لكن المدرب البرتغالي بيدرو إيمانويل سيتنفس الصعداء، خاصة مع عودة الياباني شيوتاني والبرازيلي «المقيم» إيريك من الإيقاف، إلى جانب اكتمال جاهزية الهداف لابا بعدما شارك بديلاً في مباراة الوصل، وسجل هدف الفوز.

وسيحتاج الفريق إلى تقديم كل ما في جعبته فنياً، من أجل ضمان الفوز والعبور بالنقاط الثلاث، بما قد يساعده على اقتحام دائرة الأربعة الكبار والمنافسة على صدارة الترتيب.

ولن يكون العنابي سهل المنال، بعدما أثبت الفريق علو كعبه في الجولات السابقة التي لم يعرف فيها طعم الخسارة سوى مرة واحدة أمام الشارقة.

ويعول الفريق العنابي على خبرة وتألق القائد إسماعيل مطر، بينما سيكون السلوفيني ماتافز رأس الحربة أملاً في أن يترجم جهد الزملاء إلى أهداف، وإن كان الفريق قد اثبت تنوع مصادر الخطر في تشكيلته بعد تألق المدافعين تهديفياً حين هز الظهيرين مينيز ومحمد برغش شباك علي الحوسني، ومعهما يحيى الغساني العائد إلى التسجيل من جديد.

ولن يغيب عن بال الضيوف، أن آخر 5 زيارات لهم إلى ملعب هزاع بن زايد كانت سلبية، وعرف فيها الفريق مرارة الهزيمة.

مرارة الهزيمة

ويأمل فريق النصر نسيان مرارة الخسارة الأولى التي مني بها هذا الموسم حين سقط أمام الشارقة بهدفين مقابل هدف، واسترداد لغة الانتصارات من جديد حين يستقبل على أرض استاد آل مكتوم ضيفه بني ياس في السادسة مساء.

ويحتاج «العميد» إلى كسب النقاط الثلاث من جديد، حتى يحافظ أو يقلص الفارق مع الشارقة المتربع فوق القمة مع نهاية المرحلة السادسة بالعلامة الكاملة.

أما بني ياس فسيتطلع إلى النهوض من كبوة سوء النتائج التي حققها في الجولات الثلاث الأخيرة بعد بداية نارية تألق خلالها الفريق مع المدرب الروماني ايسايلا حين حصد 9 نقاط، قبل أن تبدأ مرحلة التراجع، لينال نقطة واحدة في آخر 3 جولات.

ويحمل كل من الظفرة واتحاد كلباء تطلعات كبيرة حين يلتقيان على أرض الأول في استاد حمدان بن زايد في السادسة مساء.

ويدخل الظفرة اللقاء بمعنويات فوزه في المرحلة السابقة على خورفكان، وبحثاً عن تذوق حلاوة الفوز الرابع على التوالي على أرضه هذا الموسم، حيث لم يفقد الفريق أي نقطة في ملعبه حتى الآن.

ولن تكون طموحات الضيف الاتحادي أقل شأناً، خاصة مع نجاح الفريق في نيل النقاط الثلاث في المرحلة السابقة من الشامخة، في لقاء تألق فيه التشيلي أنتونيو جونيور الذي سجل ثنائية.