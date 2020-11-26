شكرا لقرائتكم خبر عن المنظمة المصرية لحقوق الإنسان تنعى رئيسها الراحل حافظ أبو سعدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نعت المنظمة المصرية لحقوق الإنسان بكل الأسى والحزن رئيسها الراحل حافظ أبو سعدة، عضو المجلس القومى لحقوق الإنسان، الذي وافته المنية اليوم عن عمر ناهز الـ 55 عامًا.

وتابعت المنظمة فى بيان لها: "رحم الله الفقيد الكبير وألهمنا وأسرته ومحبيه وتلاميذه الصبر والسلوان".

كانت نهاد أبو القمصان المحامية بالنقض، رئيس المركز المصرى لحقوق المرأة، قد أعلنت وفاة زوجها الحقوقى، حافظ أبو سعدة، رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، عضو المجلس القومى لحقوق الإنسان، عن عمر ناهز 55 عاما، حيث كتبت على حسابها على فيس بوك: "حب عمرى وأبو أولادى وأعظم راجل شفته وعشت معاه وطول عمرى مسنودة عليه، الدكتور حافظ أبو سعدة المحامي والمناضل الحقوقى.. لبى نداء ربه.. إنا لله وإنا إليه راجعون.. ادعو له.. وادعولنا".

وكان حافظ أبو سعدة قد أصيب بفيروس كورونا، ونقل إلى أحد المستشفيات لتلقى العلاج، وقال حافظ أبو سعدة فى تصريحات لـ"الخليج 365": "أنا الحمدالله حالتي بتتحسن وجايه علي العلاج ربنا يتمها بالخير".