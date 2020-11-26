محمد تيسير مطر يجتاز الدورة التثقيفية لإدارة الأزمات والتفاوض بأكاديمية ناصر

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اجتاز النائب محمد تيسير مطر، عضو مجلس النواب، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، الدورة التثقيفية لإدارة الأزمات والتفاوض بأكاديمية ناصر العسكرية والتى عقدت فى الفترة من 8 إلى 25 نوفمبر الحالى. ويأتى التحاق مطر بالدورة في إطار استعداداته للقيام بمهامه كعضو في مجلس النواب وحرصه على اكتساب مزيد من الخبرات التى تؤهله للقيام بمسؤولياته في تمثيل عدد كبير من المواطنين والسعى لحل مشكلاتهم.

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