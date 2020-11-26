شكرا لقرائتكم خبر عن صحفى تركى معارض: حزب أردوغان ترك الدولة تحت أنقاض الفساد والفقر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الكاتب بصحيفة «سوزجو» التركية، نجاتي دوغرو، بشأن استقالة أحد مؤسسي حزب العدالة والتنمية، بولنت أرينتش، من عضوية المجلس الاستشاري الرئاسي : "استقال السيد بولنت من عضويته في المجلس الاستشاري الأعلى للرئاسة وهو متألم. وقبل الرئيس على الفور استقالته قائلا :"في الأصل أنا من تأذيت، الزمن قاسٍ، غربال ظالم تم القضاء على السيد بولنت".

وأضاف دوغرو في مقال له بعنوان ، نشره موقع تركيا الآن :" رحل السيد بولنت.. على من سيكون الدور القادم؟:" قبل 18 عامًا، جاء حزب العدالة والتنمية وقال أنه سيزيل الفقر والمحظورات والفساد ، ولكنه الآن ترك الدولة تحت أنقاض الفساد والفقر وأعلى معدلات البطالة وأعلى انهيار أخلاقي وأعلى أساليب المحسوبية والقرابة الأكثر اشمئزازًا، وذهب أيضًا السيد بولنت. الدور القادم سيكون على من؟