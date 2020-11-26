الحكومة الإيطالية تضمن دعم المعارضة لمواجهة ارتفاع العجز

محمد اسماعيل - القاهرة - روما - (د ب أ):

حصلت الحكومة الإيطالية اليوم الخميس، على دعم برلماني واسع لزيادة الإنفاق العام، في مثال نادر على اتفاق بين الأحزاب حول تدابير مكافحة أزمة جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

وطلبت الحكومة زيادة الاقتراض بمبلغ 8 مليارات يورو أخرى (5ر9 مليار دولار) لتوسيع اجراءات الإغاثة للشركات والعمال المتضررين من عمليات الاغلاق المتعلقة بالفيروس الفتاك.

ووافق مجلس النواب على الطلب بأغلبية 552 صوتا، بدون معارضة وامتناع ستة أعضاء عن التصويت.

ومن المتوقع إجراء تصويت مماثل فى وقت لاحق اليوم فى مجلس الشيوخ. ويتسم دعم المعارضة بأهمية خاصة في مجلس الشيوخ، حيث تتمتع الحكومة بأغلبية ضئيلة.

ووافقت كتلة المعارضة المحافظة التي تضم ثلاثة احزاب على الانضمام إلى الائتلاف الحاكم بشأن التصويت على الميزانية على تحفيز حزب فورزا ايطاليا الذى يتزعمه رئيس الوزراء الأسبق سيلفيو بيرلسكونى .

ووصف رئيس الوزراء جوزيبي كونتي ذلك بأنه "إشارة عظيمة" ودعا إلى مزيد من التعاون بين الحكومة والمعارضة في المراحل المقبلة من حالة الطوارئ.

إلا أن أنطونيو تاجاني نائب بيرلسكوني قال إن الكتلة المحافظة صوتت لصالح المصلحة الوطنية وأكد أن "هذا لا علاقة له بدعم الحكومة".