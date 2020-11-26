صور تنشر لأول مرة.. معلومات عن أول سينما ومسرح في مركز السادات بالمنوفية

محمد اسماعيل - القاهرة - المنوفية - أحمد الباهي:
تستعد مدينة السادات في محافظة، لافتتاح سينما ومسرح غدًا الجمعة، بحضور وزير الثقافة الدكتورة إيناس عبد الدايم، ومحافظ المنوفية اللواء إبراهيم أبو ليمون والقيادات التنفيذية والشعبية بالمدينة.
ورصد "الخليج 365" 6 معلومات عن المشروع، إذ تُعد أول سينما ومسرح بمدينة السادات ثاني مدن الجيل الأول التي أنشأتها هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة عام 1976.
أقيم المشروع على مساحة 6000 مترمربع، ويقع في محور الخدمات الثانية بالمدينة، ويتكون من قاعة واحدة على مساحة 200 متر.
وقال وكيل وزارة الثقافة في المنوفية، أحمد فوزي، في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، إن القاعة من المقرر استخدامها سينما ومسرح في آنٍ واحد، إذ جُهزت شاشة السينما بطريقة يُمكن رفعها وإتاحة المكان ليكون مسرحًا، لإقامة الحفلات الثقافية والعروض المسرحية.
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