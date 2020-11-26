صور.. تسليم سكان عقار كرموز المائل وحدات سكنية في بشائر الخير

محمد اسماعيل - القاهرة - الإسكندرية - محمد البدري ومحمد عامر:

سلمت محافظة الإسكندرية، اليوم الخميس، وحدات سكنية بمدينة "بشائر الخير 3" لـ10 أسر من سكان عقار كرموز المائل المتضررين في حي غرب.

قال محافظ الإسكندرية اللواء محمد الشريف، إنه جرى التنسيق مع المهندسة سحر شعبان رئيس حي غرب بإجراء القرعة العلنية، ثم تسليم الأهالي مباشرة الوحدات السكنية، لافتًا إلى أن الوحدات السكنية شاملة الآثاث والأجهزة الكهربائية والمنزلية مجانًا للأهالي.

وأوضح الشريف أن التسليم جاء في وقت قياسي بعد بحث الحالة الاجتماعية للمتضررين واستكمال جميع الإجراءات القانونية لهم، مشيرا إلى أن هناك عدد 2 شقة كانت إحداهما حضانة والأخرى شقة على الطوبة وجاري بحث موقفهم القانوني والتأكد من مدى أحقية مالكيها بمعرفة التضامن الاجتماعي.

جاء ذلك بعد لقاء محافظ الإسكندرية بالأهالي المتضررين الثلاثاء الماضي، وإبلاغهم رسالة الرئيس عبد الفتاح السيسي، والذي أمر بالدعم الكامل لهم وتعويضهم بوحدات سكنية.

كانت بدأت الأجهزة التنفيذية بمحافظة الإسكندرية، في إزالة عقار كرموز المائل المكون من ١٢ طابقًا والكائن في ١٤٠ شارع الأميرية مع الناصرية بحي غرب وذلك لخطورته الداهمة بعد حدوث ميل شديد للعقار دون سابق إنذار ليصل الميل إلى ٥٠ سم وتصدع في أرضية العقار، الأمر الذي استدعى التدخل الفوري والإخلاء الجبري للسكان حفاظًا على أرواحهم وحماية المنازل المحيطة.