تعرف على ثروات 21 مليارديرا عربيا بعدما قفزت 11 مليار دولار رغم كورونا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مصطفى عيد:

أظهرت بيانات شبكة فوربس أن ثروات 21 مليارديرا عربيا زادت بنحو 10.8 مليار دولار بنهاية تعاملات أمس الأربعاء مقارنة بما كانت عليه في قائمة فوربس للأغنياء 2020، وذلك رغم تداعيات جائحة كورونا المستجد على الاقتصادات المحلية والإقليمية والعالمية.

ووصل مجموع ثروات الأغنياء العرب حاليا إلى 58.1 مليار دولار مقارنة بنحو 47.3 مليار دولار بقائمة فوربس للمليارديرات 2020 والتي رصدت ثروات الأغنياء في يوم 18 مارس الماضي.

وارتفعت ثروات 11 مليارديرا عربيا من الـ 21 شخصا خلال الفترة المذكورة، بينما استقرت ثروات العشرة الباقيين، ولم تتعرض ثروة أي من المليارديرات العرب المذكورين بالقائمة إلى أي انخفاض خلال هذه الفترة.

6 مصريين

وضمت القائمة 6 مصريين بمجموع ثروة 19.7 مليار دولار بزيادة 2.9 مليار دولار مقارنة بما كانت عليه في قائمة 2020.

وزادت ثروة ناصف ساويرس بنحو 2.6 مليار دولار لتصل إلى 7.6 مليار دولار حاليا، كما زادت ثروة محمد الفايد بنحو 200 مليون دولار لتصبح 1.6 مليار دولار، وارتفعت ثروة ياسين منصور نحو 100 مليون دولار لتصبح 2.3 مليار دولار.

بينما استقرت ثروة محمد منصور عند 3.3 مليار دولار، ونجيب ساويرس عند 3 مليارات دولار، ويوسف منصور عند 1.9 مليار دولار.

6 لبنانيين

كما ضمت القائمة 6 لبنانيين بمجموع ثروة 10.7 مليار دولار بزيادة نحو 500 مليون دولار مقارنة بما كانت عليه في قائمة 2020.

وزادت ثروة نجيب ميقاتي بنحو 300 مليون دولار لتصل إلى 2.4 مليار دولار، كما زادت ثروة طه ميقاتي بنحو 200 مليون دولار لتصبح 2.4 مليار دولار.

بينما استقرت ثروة بهاء الحريري عند 2 مليار دولار، وثروة روبرت معوض عند 1.5 مليار دولار، وثروة أيمن الحريري عند 1.3 مليار دولار، وثروة فهد الحريري عند 1.1 مليار دولار

4 إماراتيين

وضمت القائمة كذلك 4 إماراتيين بمجموع ثروة 11.7 مليار دولار بزيادة نحو 1.2 مليار دولار مقارنة بما كانت عليه في قائمة 2020.

وزادت ثروة حسين سجواني بنحو 900 مليون دولار لتصل إلى 2.3 مليار دولار، كما ارتفعت ثروة ماجد الفطيم بنحو 300 مليون دولار لتصل إلى 3.6 مليار دولار.

بينما استقرت ثروة عبد الله بن أحمد الغرير عند 3.7 مليار دولار، وثروة عبد الله الفطيم عند 2.1 مليار دولار.

5 آخرين من 5 دول عربية

بينما ضمت القائمة 5 مليارديرات من دول الجزائر، والكويت، وعمان، والمغرب، وقطر (بواقع شخص من كل دولة) بمجموع ثروة 16 مليار دولار بزيادة نحو 6.2 مليار دولار مقارنة بما كانت عليه في قائمة 2020.

وزادت ثروة الجزائري أسعد ربراب بنحو 3.3 مليار دولار لتصل إلى 7.5 مليار دولار، كما ارتفعت ثروة المغربي عزيز أخنوش بنحو 2.5 مليار دولار لتصبح 3.5 مليار دولار.

وزادت أيضا ثروة العماني سهيل بهوان بنحو 200 مليون دولار لتصل إلى 2.3 مليار دولار، وارتفعت كذلك ثروة القطري فيصل بن قاسم آل ثاني بنحو 200 مليون دولار لتصل إلى 1.4 مليار دولار.

واستقرت ثروة الكويتي قتيبة الغانم عند 1.3 مليار دولار حاليا وهو نفس مستواها في قائمة فوربس 2020 للمليارديرات.

ولم تذكر قائمة فوربس أي تفاصيل عن ثروات السعوديين وهو الإجراء الذي اتبعته الشبكة منذ التحقيقات أجرتها السلطات السعودية مع عدد من رجال الأعمال والأمراء السعوديين بتهم فساد فيما عرف بتحقيقات "ريتز كارلتون الرياض" في عام 2017.

وأجرت السلطات السعودية مصالحات مع بعض هؤلاء الأمراء ورجال الأعمال مقابل التنازل عن أجزاء من ثرواتهم بقيم لم يعلن عنها وهو ما أدى إلى صعوبة قياس ثرواتهم بعد ذلك ومعرفة قيمتها الحقيقية.

ترتيب أغنى 5 مليارديرات عرب حاليا:

1- المصري ناصف ساويرس بقيمة ثروة 7.6 مليار دولار.

2- الجزائري أسعد ربراب بقيمة ثروة 7.5 مليار دولار.

3- الإماراتي عبد الله بن أحمد الغرير بقيمة ثروة 3.7 مليار دولار.

4- الإماراتي ماجد الفطيم بقيمة ثروة 3.6 مليار دولار.

5- المغربي عزيز أخنوش بقيمة ثروة 3.5 مليار دولار.