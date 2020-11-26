التحريات: المتهمة بخنق زوجها في أوسيم اعتادت تقييده أثناء العلاقة الحميمة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

تفاصيل وملابسات جديدة كشفتها التحريات والتحقيقات في مقتل موظف خنقا على يد زوجته بمركز أوسيم، شمال محافظة الجيزة.

التحريات واعترافات المتهمة "أسماء" كشفت عن أنها استغلت اعتياد الضحية ممارسة الجنس معها مقيدا بالحبال "اليدين والقدمين" فخططت لارتكاب جريمتها بسلاسة.

يوم الجريمة، دعت المتهمة زوجها للعلاقة الحميمية فطلب منها أن تقيده بالحبال كما هي العادة، فاستغلت حالته وخنقته بـ"إيشارب" دون مقاومة منه.

عقب تأكدها من وفاته، فكت الزوجة قيود لضحية وتخلصت من الحبال، لكنها تركت أداة الجريمة "الإيشارب" بمسرح الواقعة لتغادر المنزل رفقة طفلها "5 سنوات" قاصدة منزل أسرتها بمركز الصف، جنوب المحافظة حتى ألقي القبض عليها.

المتهمة بررت فعلتها بسبب تعدد علاقات زوجها النسائية وخيانته المستمرة لها لكن مناقشتها أمام رجال المباحث حملت صاعقة.

الضحية الذي يصغرها بنحو 8 سنوات كان على علم بخيانة زوجته له أيضا، وأنها كانت على علاقة مع آخرين أقامت مع بعضهم علاقات جنسية.

البداية تعود إلى تلقي اللواء هشام الطماوي مدير قطاع الشمال إشارة من شرطة النجدة بالعثور على جثة شخص داخل منزله بمركز أوسيم.

انتقلت قوة إلى محل البلاغ وعُثر على جثة "حسام جودة" 30 سنة، موظف، داخل غرفة نومه، يرتدي ملابسه وبها آثار خنق بالرقبة.

وشكل العميد عمرو طلعت رئيس قطاع الشمال، فريق بحث بقيادة العقيد أحمد الوليلي مفتش القطاع؛ للوقوف على ملابسات الواقعة.

جهود البحث والتحري التي قادها المقدم محمد مجدي رئيس مباحث أوسيم، توصلت إلى أن الزوجة وتدعى "أسماء.ش." 38 سنة، هي المشتبه بها لوجود خلافات زوجية متكررة بينهما، واختفاءها في ظروف غامضة.

عقب تقنين الإجراءات، تمكن الرائدان وليد كمال وأحمد عادل معاوني مباحث أوسيم، من ضبط الزوجة واقتيادها إلى القسم.

حاولت الزوجة مماطلة ومراوغة رجال الشرطة مدعية عدم تواجدها بالشقة إبان ارتكاب الجريمة قبل أن تدلي باعترافات تفصلية لجريمتها بعد مواجهتها بالأدلة والتحريات.

أمام اللواء عاصم أبو الخير مدير المباحث الجنائية بالجيزة، أقرت المتهمة بخنقها زوجها بواسطة إيشارب، وأنها استغلت طلب الضحية أن تقيده بالحبال قبيل ممارسة العلاقة الحميمية -كما اعتاد الاثنان- فأجهزت عليه ثم تركت المنزل رفقة طفلها "5 سنوات".

وبررت المتهمة جريمتها "انتقمت منه لأنه بيخوني" وتم إحالتها إلى النيابة العامة التي باشرت التحقيق.