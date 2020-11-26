مستند.. تخفيض عدد الموظفين وتطبيق نظام "التناوب" في بورسعيد

محمد اسماعيل - القاهرة - بورسعيد - طارق الرفاعي:

أصدر اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد قرارًا، اليوم الخميس، بإلزام رؤساء الجهات بالديوان العام والأحياء ومدينة بورفؤاد والمديريات الخدمية، بانتظام وتشغيل العاملين بنظام التناوب بما لا يقل عن 50% من القوة الإجمالية، وبما لا يُخل بحسن سير العمل وانتظامه.

وتضمن قرار المحافظ الذي حمل رقم "369" لسنة 2020، منح المصابين بفيروس كورونا إجازة استثنائية من تاريخ ثبوت إصابته لحين تعافيه، وذلك بعد تقديم تقارير رسمية تثبت الإصابة.

وشدد محافظ بورسعيد في قراره على أن يكون تعامل جميع الموظفين والمترددين على الديوان العام والأحياء ومدينة بورفؤاد من خلال المراكز التكنولوجية لخدمة المواطنين بهذه الجهات، مع حظر التواجد دون ارتداء الكمامات الواقية.