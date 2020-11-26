الكويت تُوافق على دعوة السعودية للانضمام إلى منظمة التحول الرقمي

أعلن مجلس الوزراء الكويتي، موافقته على دعوة السعودية للانضمام لمنظمة التحول الرقمي، التي تهدف إلى الرفاهية والاستقرار الجماعي، ونمو الاقتصاد الرقمي على الصعيد الدولي، من خلال توحيد وتكثيف الجهود؛ للارتقاء بمنظومة التحول الرقمي وتحقيق المصالح المشتركة لكافة الأطراف.



وأوضح "الوزراء الكويتي" - في بيان صحفي صادر عنه، عقب اجتماعه الاستثنائي الذي عقد اليوم /الخميس/ عبر الاتصال المرئي، برئاسة رئيس مجلس الوزراء الشيخ صباح خالد الحمد الصباح - أن أهداف المنظمة، تأتي

متماشية مع خطة الكويت للتحول الرقمي، وأهمية قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات.



ولفت إلى أنه قرر الموافقة من حيث المبدأ على إعلان الميثاق بالانضمام لمنظمة التحول الرقمي وتوقيع الميثاق، وتكليف وزارة الخارجية الكويتية، بالتنسيق مع كل من الهيئة العامة للاتصالات وتقنية المعلومات، وإدارة الفتوى والتشريع، باستكمال الإجراءات القانونية وتحديد الأداة القانونية اللازمة وفقا للمادة (70) من الدستور الكويتي.

وقد أعلن مجلس الوزراء الكويتي، اتخاذ عدد من الإجراءات الاحترازية، لضمان عدم ارتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، خلال التصويت في انتخابات مجلس الأمة الكويتي المقرر عقدها في 5 ديسمبر المقبل.



وأوضح مجلس الوزراء الكويتي - في بيان صحفي صادر عنه، عقب اجتماعه الاستثنائي الذي عقد اليوم الخميس عبر الاتصال المرئي، برئاسة رئيس مجلس الوزراء الشيخ صباح خالد الحمد الصباح - أنه جرى تم عرض الاجراءات الخاصة بالتعامل مع التجمعات، خاصة أثناء الانتخابات؛ لتجنب انتشار العدوى، وشرح تجارب الدول الصديقة والشقيقة أثناء عملية التصويت، والتي صاحبها ارتفاع نسب الإصابات بشكل كبير.