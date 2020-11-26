الجزائر تكشف حقيقة منع مواطنيها من الحصول على تأشيرة دخول للإمارات

نفت الجزائر اليوم الخميس ما تردد عن منع مواطنيها من الحصول على تأشيرة دخول إلى دولة الإمارات العربية المتحدة، مؤكدة أن ما تم تداوله في هذا الشأن لا أساس له من الصحة.
هيئة رسمية لدولة الإمارات العربية المتحدة تحظر على الجزائريين الحصول على تأشيرة الدخول إلى الأراضي الإماراتية إلى جانب مواطني دول أخرى".
وقالت وزارة الشؤون الخارجية الجزائرية - في بيان اليوم الخميس روجت بعض وسائل الإعلام الأجنبية ومواقع التواصل الاجتماعي لأخبار تزعم فيها إدراج اسم الجزائر في وثيقة صادرة عن
المنع من الدخول إلى أراضيها وأن الوثيقة المروجة التي أدرج فيها اسم الجزائر مزورة وتقف وراءها جهات مشبوهة".
وأضاف البيان "تفيد وزارة الشؤون الخارجية أن هذه الأخبار زائفة ولا تمت للحقيقة بصلة وأن السلطات العليا الإماراتية أكدت نفيها جملة وتفصيلا لوجود قرار يشمل المواطنين الجزائريين بإجراء
وشهدت شبكات التواصل خلال الأيام الماضية جدلًا كبيرًا حول صحة الوثيقة في ظل غياب مصدر رسمي يؤكد أو ينفي الخير من أبوظبي أو باقي الدول المعنية.
وفي وقت سابق نقلت وكالة “روتيرز” للأنباء، وثيقة صادرة عن مجمع الأعمال، المملوك لدولة الإمارات، تؤكد منع الجزائرين ومواطني 12 دولة أخرى من دخول البلاد، بعد أيام من جدل حول صحة القرار، وصمت رسمي.
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