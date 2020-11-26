بريطانيا: وفاة 438 شخصًا بكورونا خلال 24 ساعة

ارتفع عدد الوفيات في المستشفيات البريطانية نتيجة الإصابة بفيروس كورونا إلى 438 شخصًا في جميع أنحاء المملكة المتحدة خلال 24 ساعة، إذ توفي ثمانية أشخاص في أيرلندا الشمالية، و51 في اسكتلندا، و28 في ويلز، و351 في إنجلترا، وفق صحيفة "ميرور" البريطانية.
المستشفيات في أيرلندا الشمالية إلى 7 أشخاص.
كانت أعداد الوفيات بسبب فيروس كورونا - أمس - في المستشفيات بالمملكة المتحدة ارتفعت إلى 445 شخصا، إذ توفي أمس في إنجلترا 353 شخصًا، وفي اسكتلندا توفي 44 شخصًا وفي ويلز توفي 41 شخصًا آخر، ووصل عدد الوفيات في
وعلى سبيل المقارنة، توفي 431 شخصًا قبل سبعة أيام في مستشفيات المملكة المتحدة بسبب كوفيد-19. في تلك المرحلة كان هذا أعلى عدد من الوفيات في المستشفيات خلال يوم الخميس منذ شهر مايو الماضي.
القرى والبلدات والمدن إما في المستوى 1 أو 2 أو 3.
تأتي أرقام الوفيات المرتفعة في الوقت الذي تستعد فيه الحكومة لتقسيم إنجلترا إلى ثلاثة مستويات مختلفة من حيث التعامل مع مرض كورونا، فاعتبارًا من الأربعاء المقبل، سيتم وضع
وأُعلن اليوم أن جزيرة وايت وجزر سيلي ومدينة كورنوال فقط ستكون في المستوى الأول.
كما سيكون حوالي 32 مليون شخص في إنجلترا - ما يزيد قليلًا عن 57٪ من السكان - في المستوى 2.
وسيكون 23.3 مليون شخص في إنجلترا - 41.5 ٪ من السكان - في المستوى 3 من قيود الحكومة الخاصة بكوفيد-19 وذلك اعتبارًا من 2 ديسمبر المقبل.
يُشار إلى أن كورونا المستجد ظهر في أواخر ديسمبر 2019 بمدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.
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