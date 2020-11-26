الإمارات تُسجل 1305 إصابات جديدة بكورونا

أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع الإماراتية، اليوم الخميس، تسجيل 1305 إصابات جديدة بفيروس "كورونا" المستجد؛ ليرتفع إجمالي الإصابات المسجلة في الإمارات إلى 163 ألفا و967 حالة.



وذكرت الوزارة - في بيان أوردته وكالة الأنباء الإماراتية "وام" - أنه تم تسجيل وفاة حالة واحدة جراء الإصابة بفيروس "كورونا"؛ ليصل إجمالي الوفيات إلى 564 حالة، فيما

تم تسجيل شفاء 826 حالة جديدة؛ ليبلغ إجمالي حالات الشفاء 151 ألفا و870 حالة.



وأعربت وزارة الصحة ووقاية المجتمع عن أسفها وخالص تعازيها ومواساتها لذوي المتوفي، وتمنياتها بالشفاء العاجل لجميع المصابين، مهيبة بأفراد المجتمع التعاون مع الجهات الصحية والتقيد بالتعليمات والالتزام بالتباعد الاجتماعي

ضمانا لصحة وسلامة الجميع.

يأتي ذلك تماشيا مع خطة الوزارة لتوسيع وزيادة نطاق الفحوصات في الإمارات بهدف الاكتشاف المبكر وحصر الحالات المصابة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19" والمخالطين لهم وعزلهم، باستخدام أفضل وأحدث تقنيات الفحص الطبي.

يُشار إلى أن كورونا المستجد ظهر في أواخر ديسمبر 2019 بمدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.