الجزائر: نسعى شراء لقاح لكورونا

أكد وزير الصحة الجزائري عبد الرحمن بن بوزيد، أن بلاده في مسعى حذر جدًا بخصوص اقتناء لقاح فيروس "كورونا"، مشيرا إلى التزام الدولة بالقيام بالاختيار الجيد لهذا اللقاح لصالح المواطنين.



وقال بن بوزيد - في تصريحات اليوم الخميس إن اقتناء لقاح فيروس كورونا سيأخذ الوقت اللازم وذلك على غرار البلدان الأخرى، وهناك بلدان أعلنت تواريخ اللقاح وغيرتها، ونحن في مسعى حذر أمام كثرة اللقاحات المعلن عنها".



وأكد الاعتماد على الكفاءات الوطنية من أجل اتخاذ قرار باقتناء أي لقاح، مشيرًا إلى التزام السلطات العمومية باختيار أفضل لقاح للمواطنين سواء من حيث التكلفة أو النوعية وأقل الأخطار.



وأضاف "أن الأمر المؤكد هو أن لا يكون هناك أي شك في ذلك"، مستبعدًا أن يحول عنصر السعر دون اقتناء هذا اللقاح، مشيرا إلى الاجتماعات التي جرت مع سفارات البلدان

المعنية بانتاج لقاح فيروس "".



وتابع بوزيد قائلا "لا يوجد حتى الآن تلقيح عام باستثناء في بعض البدان التي اختبرت المرحلة الثالثة باللجوء إلى متطوعين"، مؤكدًا أنه سيتم انتظار الشهر المقبل، حيث أعلنت بعض البلدان أنه سيتم خلال ديسمبر المقبل تسويق لقاح موجه لوضع حد لهذا الوباء العالمي.

يُشار إلى أن كورونا المستجد ظهر في أواخر ديسمبر 2019 بمدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.