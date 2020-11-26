البحرين تكشف حقيقة تسجيل صفر إصابات بكورونا

نفت وزارة الصحة البحرينية، ما تم تداوله في بعض مواقع التواصل الاجتماعي من صور وتعليقات حول وصول الحالات التي تتلقى العلاج من فيروس "كورونا" في المستشفيات إلى صفر، مشيرة إلى أن ما نشر غير دقيق ولم يصدر عن المصادر الرسمية.



وأكدت الوزارة - في بيان اليوم /الخميس/ نقلته وكالة

أنباء البحرين "بنا" - استمرار عمل كافة مراكز الفحص والحجر والعزل والعلاج بكافة المرافق التي خصصت لهذا الشأن، موضحة أن عدد الحالات مازال متحركًا ولم يسجل الثبات حتى الآن والعمل مستمر مع الجهات ذات الصلة في تنفيذ كافة الخطط التي وضعت للحد من انتشار



وكشفت الوزارة عن استمرار الجهود الكفيلة بالحفاظ على صحة المواطنين والمقيمين بالمملكة.. داعية الجميع إلى ضرورة مواصلة الالتزام بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية.

يُشار إلى أن كورونا المستجد ظهر في أواخر ديسمبر 2019 بمدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.